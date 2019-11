Atalanta-Cagliari 0-1. Sardi avanti di un gol e di un uomo. Raptus Ilicic

Una squadra che non ha paura dell'Atalanta, del Gewiss Stadium e della pioggia. Ed è momentaneamente e meritatamente in vantaggio. Parliamo del Cagliari, che nei primi 45' conduce per 1-0, grazie a una rete fortunata ma al termine di una partita condotta per lunghi tratti.

Gasperini tiene a riposo Hateboer, con Castagne a occupare la corsia destra. Squalificato De Roon, viene confermato Pasalic in mezzo al campo. Davanti Muriel si riprende una maglia da titolare, assistito da Gomez e Ilicic. Qualche cambio per Maran: Cacciatore viene preferito a Faragò mentre Lykogiannis occupa la fascia sinistra di difesa con Pellegrini squalificato. Ceppitelli non recupera, spazio nuovamente a Klavan. A centrocampo Castro e Oliva prendono il posto di Cigarini e Nandez che si siedono in panchina.

Si capisce dai primi minuti che la concentrazione degli orobici non è massima: Palomino pasticcia subito e Simeone quasi lo punisce non fosse per Gollini che ci mette una pezza. Djimsiti e Castagne evitano il peggio su Rog e Joao Pedro e infine il gol arriva ugualmente, in stile Gialappa's: punizione di Lykogiannis dalla destra, deviazione prima di Palomino e infine di Pasalic a superare il portiere.

L'Atalanta si vede solo in una fiammata di Gomez che trova la traversa, sei minuti dopo il vantaggio cagliaritano. L'espulsione di Ilicic per assurdo fallo di reazione di Lykogiannis al 39' spegne nuovamente i nerazzurri, ora costretti a inseguire per tutta la ripresa con un uomo in meno.