© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Giochiamo tutti senza pressione, sappiamo che c'è qualcosa di importante da fare quest'anno per questa società e per questa città". Parola di Timothy Castagne nel post gara di Atalanta-Fiorentina 2-1 in zona mista a Sportitalia. "Non abbiamo paura: è il momento più importante della stagione, ora ci sono state due gare importantissime e vogliamo continuare così. La Champions? Possiamo, ma sappiamo che possiamo anche non conquistare niente. Per questo pensiamo gara dopo gara, senza pensare a cosa potremmo o non potremmo fare. Coppa Italia o Champions da giocare? Vincere resta un'emozione, i trofei sono importanti: i trofei sono più importanti della Champions".