Atalanta, Castagne e il futuro: "Se potessi scegliere, direi Premier League"

vedi letture

"Sto bene in Italia. La vita non è così diversa dal Belgio, tranne per la lingua, ovviamente". Intervistato dall'emittente belga Rtbf, Timothy Castagne, terzino dell'Atalanta, ha spiegato quelle che sarebbero le sue volontà per il futuro: "Ma se potessi scegliere la mia prossima destinazione, virerei sul campionato inglese. Mi piace quello stile di gioco. Ma non ho una squadra preferita. Tutte le squadre sono belle in quel campionato".