Atalanta-City, formazioni ufficiali: dentro Fernandinho, out Malinovskyi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Atalanta e Manchester City hanno diramato le formazioni ufficiali per la sfida di questa sera. Sorpresa Fernandinho in mezzo alla difesa, per il resto undici confermati. Quindi out Malinovskyi che lascia il passo a Pasalic, mentre in avanti rimane la coppia dei "piccoli" con Ilicic e Gomez. Muriel può entrare a gara in corso.

ATALANTA (3-4-1-2)

Gollini; Toloi, Djimsiti, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Castagne; Pasalic; Ilicic, Gomez.

MANCHESTER CITY (4-1-4-1)

Ederson; Cancelo, Fernandinho, Otamendi, Mendy; Gundogan; Mahrez, de Bruyne, Bernardo Silva, Sterling; Gabriel Jesus