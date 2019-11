Atalanta, contro la Juve niente Zapata: il colombiano non convocato

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Niente Juventus per Duvan Zapata. Secondo quanto riferito dai colleghi di Sky, il colombiano non sarà convocato per la gara contro i bianconeri. In conferenza stampa Gasperini aveva lasciato aperta la porta, ma dopo le ultime verifiche si è deciso di non rischiare l'ex Napoli.