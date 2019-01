© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Intervenendo dall'Oriocenter, il centrocampista dell'Atalanta Marten de Roon parla così del momento della squadra: “Siamo contenti di essere qua, ci sono tanti tifosi come sempre e finalmente abbiamo tempo per fermarci e fare le foto con i tifosi. Sono felice che sono tornato perché dopo un infortunio è sempre difficile, ma sto bene adesso e voglio dimostrarlo contribuendo a risultati positivi. Siamo in un periodo molto bello e stiamo giocando bene, speriamo di continuare così. Con la Roma sarà una partita importante ed è vicina a noi e poi vedremo contro la Juve”, evidenzia calcioatalanta.it.