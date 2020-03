Atalanta, De Roon: "Ilicic tra i migliori al mondo. Semplice giocare con lui, Papu e Zapata"

Intervistato da cronachedispogliatoio.it, il centrocampista dell'Atalanta Marten De Roon ha parlato dei compagni di squadra a partire da Ilicic: "Josip è un giocatore strano. Per esempio: Messi è piccolo ma veloce. Lui può cambiare direzione come Messi ma con 190 cm sulle spalle. Adesso sta mostrando il miglior calcio in Italia, è tra i migliori al mondo. Non voglio fare un paragone con Ronaldo ma Josip è a un livello altissimo. E' più semplice giocare con Ilicic, Papu e Zapata che vogliono sempre la palla. Gollini? Lui è un po' matto. Quando sei troppo normale non sei un buon portiere. Così come Sportiello e Rossi. E' un bravo ragazzo, sta facendo molto bene. Un talento per l'Italia. Dico sempre che è particolare: non ha ancora la patente".