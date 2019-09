Atalanta-Fiorentina 0-1: al Tardini spettacolo, nervosismo e gol di Chiesa

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'Atalanta cerca il riscatto dopo la figuraccia di Zagabria in Champions League, la Fiorentina vuole la prima vittoria in campionato della gestione Montella. Ne viene fuori così, nella gara valida per il quarto turno di Serie A in programma questo pomeriggio allo stadio "Ennio Tardini" di Parma, un primo tempo equilibrato, avvincente e ad alta intensità. Con la Dea più volte in possesso di palla e lanciata all'attacco, ma i viola bravi al contempo a chiudersi e sbloccare il risultato col fischiatissimo Chiesa al 24'.

Partenza sprint - L'avvio delle due squadre è subito all'insegna dell'intensità, con ritmi di gioco importanti e tanta lotta su ogni pallone. Si corre, si ringhia e si prova a impostare la manovra da entrambe le parti, ma la prima occasione è un tiro a incrociare di Muriel che finisce abbondantemente largo al 14'. La Fiorentina risponde due minuti dopo: destro-sinistro di Castrovilli e bel tentativo dalla distanza che si spegne alto.

Chiesa rompe il tabù - Ancora Muriel al 21', con una conclusione stavolta centrale che finisce tra le braccia di Dragowski, poi ci pensa Chiesa a rompere l'equilibrio del match: calcio d'angolo dalla sinistra, pallone che viene allontanato di testa da Djimsiti e arriva dritto dritto sul destro al volo dell'attaccante viola, che dal limite dell'area - con la complicità della deviazione sotto porta di Palomino - firma l'1-0 al 24' e anche il suo primo gol in questo campionato. Al Tardini non c'è però tempo da perdere e la reazione della Dea è immediata: folle retropassaggio di Milenkovic, che invece di servire Pezzella lancia Zapata verso la porta, ma il colombiano cestina un'ottima chance davanti alla porta al 26'.

Finale infuocato - Il gioco si ferma per qualche minuto al 29', quando Dalbert riferisce al quarto uomo di aver ricevuto dei cori razzisti dal pubblico di casa. Si torna dunque a giocare solamente dopo il consueto annuncio dello speaker all'indirizzo della curva dell'Atalanta, con Pezzella che si divora davanti a Gollini la palla del possibile 2-0: punizione di Pulgar e colpo di testa sotto misura dell'argentino che - tutto solo - manda clamorosamente a lato. Sul fronte opposto risponde il "solito" Muriel, che coglie il palo esterno su bell'invito di Malinovskyi al 36'. È questa l'ultima vera emozione di un primo tempo divertente, intenso e giocato a ritmi altissimi, con l'Atalanta a condurre più spesso il gioco e la Fiorentina ben organizzata nelle due fasi, ma anche con un po' troppo nervosismo in campo e un altro spiacevole episodio legato al razzismo che in settimana farà sicuramente discutere.