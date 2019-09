Raddoppio viola al Tardini. Grande lavoro sulla fascia destra di Chiesa, che scippa un pallone pericolosissimo a Palomino al 65', si invola e mette al centro per Franck Ribery: perfetta la scivolata al volo del francese, che trafigge Gollini per il 2-0 viola proprio nel miglior momento dell'Atalanta e segna così il suo primo gol in Serie A.

