Mohamed Simakan dello Strasburgo è uno dei nomi caldi per la retroguardia dell'Atalanta nel mercato di gennaio. Una pista di mercato che, però, sembra essersi raffreddata di fronte alla richiesta economica del club di Ligue 1. Stando a quanto riportato da Tuttosport, infatti, lo Strasburgo per cedere il classe 2000 avrebbe chiesto 20 milioni di euro. Una cifra che la dirigenza orobica non avrebbe alcune intenzione di spendere per un 19enne tutto da testare in Serie A. Discorso diverso per Mattia Caldara, talento uscito dal settore giovanile nerazzurro oggi alla ricerca di rilancio dopo i tanti problemi fisici avuti al Milan.