Atalanta, Freuler: "Champions? Sono tre gare secche, possiamo battere chiunque"

Dopo il fischio finale di Milan-Atalanta, terminata uno a uno, il nerazzurro Remo Freuler ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Nel calcio si parla sempre più degli attaccanti. Prima della stagione ho detto a Luca Percassi che eravamo più forti dello scorso anno: siamo riusciti a fare un salto di qualità, confermando la qualificazione in Champions".

Per voi il secondo posto non è primo dei perdenti?

"No, ci sono squadre forti dietro. Per noi è un grande obiettivo".

Potrete lottare per lo Scudetto l'anno prossimo?

"È sempre difficile parlare prima. Vogliamo fare più punti possibili, ma se giochiamo come quest'anno tutto è possibile"

Avete conservato molta intensità.

"Adesso non ci alleniamo molto, ma durante il lockdown abbiamo fatto tanto, anche a casa. E prima del lockdown abbiamo lavorato duramente, e questo è un merito del mister".

E tu non avevi mai lavorato così tanto?

"Mai, assolutamente. Con Gasperini è dura (ride, ndr)".

Non hai mai chiesto un aumento a Bergamo.

"Se arriva un'offerta è un'altra cosa, ma sono felice all'Atalanta. Quando abbiamo raggiunto la Champions non ho pensato assolutamente ad andare via, e qui ho ancora un contratto lungo. Qui sono felice, anche se nel calcio non si sa mai".

Potete vincere la Champions?

"Son tre partite secche, nelle partite secche possiamo vincere con chiunque".

Ci credete?

"Per forza, altrimenti non andremmo nemmeno a Lisbona".

Hai provato a giocarci sulla PlayStation?

"Non ho giocato molto a FIFA durante il lockdown, ho giocato soprattutto a Fortnite".