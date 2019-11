Atalanta, Freuler: "Contro la Dinamo decisiva per la nostra Europa"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Remo Freuler, centrocampista dell'Atalanta, ha commentato dal canale ufficiale del club nerazzurro l'1-1 contro il Manchester City in Champions League: "Siamo riusciti a fare una grande partita e c'è una grande soddisfazione. Nel primo tempo abbiamo sofferto tanto, con un pizzico di fortuna sul rigore sbagliato. Nel secondo tempo ci siamo detti che non avevamo più nulla da perdere. Peccato che quando sono stati costretti a mettere in porta un giocatore di movimento non siamo riusciti a tirare tre/quattro volte in porta. Chance qualificazione? Siamo in corsa sia per la Champions sia per l'Europa League. Sarà decisiva la prossima gara in casa contro la Dinamo Zagabria".