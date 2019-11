L'Atalanta è a zero punti in classifica ma Remo Freuler crede ancora di poter passare il turno, come rivelato dallo stesso centrocampista nella conferenza stampa di vigilia della sfida contro il Manchester City: "Le prime tre partite non abbiamo fatto le cose giuste, abbiamo ancora tre gare e vogliamo rimanere dentro".

