Atalanta, Gasperini: "Confermare il blocco per noi è un vantaggio"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il blocco confermato, in casa Atalanta, è "un vantaggio". Ne è certo Gian Piero Gasperini, tecnico della Dea, che parla in conferenza stampa alla vigilia della SPAL. "Per noi è un vantaggio, dal punto di vista tattico e dell'esperienza. Siamo in grado di affrontare le partite con maggiore consapevolezza. Ci sono squadre che hanno fatto un grande mercato. Noi abbiamo confermato l'ossatura, ma non ho visto vendere big alle altre squadre. Tutte le altre sono rimaste con lo stesso organico e hanno acquistato altri elementi. Globalmente nelle rose vedo squadre più forti perché hanno mantenuto e inserito nuovi elementi. Poi ci vuole più tempo, ma due o tre compagini hanno fatto operazioni interessanti. C'è un tentativo da parte di tutti di migliorarsi, in questo noi siamo stati da stimolo a tante squadre. Non è semplice inserire nuovi elementi nell'immediato".