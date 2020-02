vedi letture

Atalanta, Gasperini: "Gara importante per il quarto posto. Valencia? Lo osserviamo da tempo"

Dopo il 2-1 rifilato alla Roma in rimonta, il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ai microfoni di Radio Rai 1 ha detto: "Penso che non abbiamo fatto male nel primo tempo, ma è stato brutto prendere un gol strano al 45'. Avevamo avuto buone occasioni, poi nella ripresa abbiamo avuto una marcia in più e ribaltato la partita e abbiamo meritato. Questa era una gara importante, la Champions è un sogno cercheremo di portarlo avanti il più possibile ma quello che ci permetterà di rigiocarla è il campionato e sul campionato dobbiamo avere massima attenzione.

Pasalic entra e segna?

"In queste situazioni è evidente che sono fortunato, volevo portare Gomez in posizione più offensiva e prendere campo in mezzo con Pasalic e poi abbiamo iniziato a creare molto opportunità".

Sul Valencia?

"Generalmente cerchiamo di isolarci e pensare ad una gara per volta, il retropensiero esiste ed è normale, abbiamo inizio a guardare questa squadra da tempo ma il campionato è fondamentale, si è creata una bella distanza con il sesto, settimo posto e quella di stasera era una gara fondamentale".

Chi avresti tenuto dei tanti giocatori ceduti?

"Devo dire tutti, nessuno escluso. Sono stati tutti che hanno segnato un periodo dell'Atalanta straordinaria, questa sera nella Roma c'erano Spinazzola, Cristante, chi è passato di qua, non c'è un ragazzo che non si è legato a noi".

Quanti tifosi verranno a San Siro in Champions?

"Mi hanno detto che sono stati venduti oltre 42 mila biglietti, speriamo in questi tre giorni che aumentino, San Siro è una platea straordinaria e giocare con tanta gente è ancora più facile".