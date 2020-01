Atalanta, Gasperini: "Kulusevski? La società ha fatto bene a cederlo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha espresso tutta la sua soddisfazione per la vittoria travolgente sul Parma: "La felicità dei tifosi? C'è una soddisfazione enorme, c'è una chimica con questa gente che è favolosa. È un momento molto bello, i giocatori lo sentono e in questo contesto c'è una crescita importante della squadra. Stiamo giocando bene, poi dobbiamo gestire tutto questo con umiltà, ma è anche vero che ci crediamo e che stiamo facendo molto bene. La perfezione non esiste, son convinto si possa migliorare in tante piccole cose. Ma oggi non ho potuto non fare i complimenti ai ragazzi, stanno giocando con spirito, senza fatica. Sarà l'ambiente o quello che volete, ma queste prestazioni le facciamo perché ci sono giocatori forti, che possono giocare in qualsiasi squadra. C'è stato in settimana il discorso di Kulusevski, ma giocare qui è dura. Un conto è la prospettiva, sono convinto diventi un grande giocatore, ma nell'Atalanta fai fatica a prendere il posto a questi giocatori. La società ha fatto bene a fare questo tipo di scelta. Gomez? Non è che gli abbia dato qualcosa, ho tirato fuori quello che ha nelle sue possibilità. Non è che se le sia inventate, è sempre stato un giocatore straordinario. Anche con me il primo anno aveva compiti più difensivi, i giocatori cambiano nel corso del tempo, ma sa giocare in qualsiasi ruolo. Se gli chiedo di fare il terzino sa fare anche quello".