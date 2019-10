© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Atalanta penalizzata a Roma. Ne è convinto Gian Piero Gasperini, che in conferenza stampa contesta i due rigori con cui la Lazio ha rimesso in carreggiata la gara contro la sua Atalanta: "In modo molto evidente: è successo in Coppa Italia e oggi. Prendiamo tutto questo, la classifica e la prestazione, di fronte a questo possiamo fare poco. La Lazio è stata rilanciata dal rigore. Sono episodi molto grave, non dico come quello di maggio, lì c'era un trofeo di mezzo. Per me non esiste neanche il secondo rigore, Immobile si mette davanti a De Roon e gli impedisce di prendere la palla".

