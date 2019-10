LIVE TMW - Atalanta, Gasperini: "Contro la Lazio a Roma episodi sempre dubbi"

PREMERE F5 PER AGGIORNARE IL LIVE

L'Atalanta, dopo aver chiuso il primo tempo contro la Lazio sullo 0 a 3, si fa rimontare nella ripresa ed esce dall'Olimpico con un solo punto. Per analizzare la gara, tra poco il tecnico Gasperini si presenterà in sala stampa per la solita conferenza del post partita. Segui la diretta su TuttoMercatoWeb.com!

Ore 17.25 - Inizia la conferenza stampa:

A Roma contro la Lazio c'è sempre qualcosa che non va bene...

"È così, in modo molto evidente: è successo in Coppa Italia e oggi. Prendiamo tutto questo, la classifica e la prestazione, di fronte a questo possiamo fare poco. La Lazio è stata rilanciata dal rigore. Sono episodi molto grave, non dico come quello di maggio, lì c'era un trofeo di mezzo. Per me non esiste neanche il secondo rigore, Immobile si mette davanti a De Roon e gli impedisce di prendere la palla".

Sulla prestazione dell'Atalanta:

"Partita troppo bella per spendere parole su episodi così piccoli e di poco spessore. Anche in difficoltà, sul 2-3, abbiamo fatto bene: avevamo la partita in mano. Possiamo fare di meglio quando si alza l'aggressività, questo sì. La Lazio ha avuto delle occasioni, ma niente a che vedere con le nostre in termine di quantità. Non c'è proprio la proporzione da fare. Poi sul risultato 3-3 si può dire tutto. Noi siamo convinti di aver fatto bene, siamo soddisfatti".

Muriel perché segna solo in trasferta?

"In casa abbiamo fatto solo una partita con il Lecce ed è entrato nel finale. Prima ha avuto dei problemi fisici. Oggi ha fatto due gol ma in generale ha fatto molto bene. Se riesce ad avere continuità, penso che possa essere un valore importante per noi".

Nel primo tempo senza Zapata, Ilicic e De Roon si è vista la migliore Atalanta dell'anno...

"Non lo so, ce lo stiamo dicendo da tempo. Anche con Zapata abbiamo fatto partite strepitose. Abbiamo degli equilibri che riconosciamo. Oggi siamo partiti così per rinforzare il centrocampo. Avevamo la padronanza del gol e il pericolo era di non riuscire ad arrivare con facilità in zona rete, invece ci siamo riusciti bene".

Perché non ha sostituito Gomez?

"Aveva i crampi, poi non avevo cambi. Potevo farlo prima? Ho visto che palla al piede riusciva comunque a scattare. Non è infortunato".

L'Atalanta del primo tempo può sognare contro il Manchester City?

"Difficile. Il Manchester City è una grandissima squadra, è una delle candidate per vincere la Champions. Noi vogliamo giocarcela, sarebbe bello per noi fare buone trame. Hanno una velocità che in Italia si fatica avere. Andiamo liberi di testa, ma anche con una certa ambizione. Da qui in poi vogliamo fare bella figura in Champions e anche dei punti. Questi confronti ci devono servire per poi crescere anche in campionato e anche oggi si è visto. La qualità tecnica corale si è alzata".

Ore 17.38 - Finisce la conferenza stampa.