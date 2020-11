Atalanta, Gasperini: "Non era facile calarci in campionato dopo la gara di Liverpool"

vedi letture

"Abbiamo perso qualche punto in queste partite, ma questa squadra scende in campo con una buona mentalità”. Parola di Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta che torna in campo in Champions, contro il Midtjylland, dopo la sconfitta in campionato subita dal Verona: “Non era facile - spiega in conferenza stampa - arrivare dalla partita col Liverpool e calarci nel campionato, ma tutti i giocatori lo hanno fatto nel modo migliore. È arrivato meno di quello che potevamo raccogliere? Fa parte del calcio, ma non c'è mai stato un approccio diverso. I ragazzi si sono sottoposti a tante partite, lo hanno fatto nel modo migliore".

Qui la conferenza stampa di Gasperini in versione integrale.