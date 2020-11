Atalanta, Gasperini: "Non sottovalutiamo il Midtjylland. Gollini? Oggi il responso"

Il tecnico dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, è intervenuto a Sky Sport alla vigilia della sfida di Champions League contro il Midtjylland: "L'Atalanta non ha mai preso sotto gamba nessuna avversaria. Il Midtjylland ha messo in difficoltà il Liverpool anche se non ha fatto punti nel girone".

Quanto è difficile gestire Champions e campionato in così pochi giorni?

"Con il Verona le cose sono andate meno bene ma per un'ora la prestazione è stata convincente. Dopo il lockdown giocavamo tutti ogni tre giorni in campionato, adesso le cose sono diverse, si giocano partite tirate tutte le settimane e questo toglie energie e concentrazione. Senza pubblico poi è tutto diverso. Contro Spezia e Verona abbiamo perso opportunità per essere più su in classifica".

Come sta Gollini?

"Ha preso una forte contusione, speriamo non sia interessato il menisco. Il responso arriverà oggi".

A volte si dimenticano troppo in fretta le cose fatte dall'Atalanta?

"Non lo so. A volte vengono esaltate le vittorie e c'è troppa polemica dopo i passi falsi. Andiamo avanti per il nostro percorso, questa è una stagione diversa dal normale ma vogliamo avere sempre la coscienza a posto".

L'Atalanta non viene considerata nella corsa allo Scudetto. È infastidito?

"A inizio anno abbiamo ottenuto tre vittorie ma lo dicevo già: obiettivamente l'Atalanta non può partire per vincere il campionato, altrimenti siamo distanti dalla realtà. Dobbiamo e vogliamo fare il meglio possibile per le nostre possibilità, con totale umiltà. Essere nell'élite del calcio è un traguardo, gli obiettivi li metteremo più avanti, oggi è impossibile porceli".