Atalanta, Gasperini: "Siamo ambiziosi, la società ha fatto buon mercato"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Una vittoria in rimonta quella dell'Atalanta contro la SPAL, capace di andare sotto di due reti e di vincere grazie ai gol di Gosens e alla doppietta di Zapata: un risultato che non può non soddisfare il tecnico della squadra bergamasca, Gian Piero Gasperini, che ai microfoni di Rai Radio 1, non nasconde la propria felicità: "Sapevamo che era difficile però abbiamo fatto una buona partita. Siamo cresciuti dopo un inizio da incubo, abbiamo giocato con qualità e dopo il primo gol abbiamo capito di poter aggiustare la partita. Essere arrivati terzi è stato grandissimo merito, questi ragazzi sono stati straordinari di fronte a squadre fortissime ma adesso c'è un altro campionato e lo vogliamo interpretare con grande umiltà e consapevolezza delle difficoltà ma anche con tanta ambizione" ha sottolineato Gasperini. Un'annata da affrontare con tanto entusiasmo vista la storica partecipazione alla Champions League: "La società ha lavorato bene sul mercato, speriamo di poter usufruire dei nuovi acquisti e di non avere infortuni. Muriel e Zapata insieme? Non possiamo far giocare 3 attaccanti insieme ma le partite sono tanti e avere questi giocatori da ruotare mi da la possibilità di cambiare durante la gara; è una soluzione che gli altri anni non avevamo" ha concluso il tecnico atalantino. Un battuta, infine, sull'ex Petagna: "Lui segna sempre contro di noi? A noi ha dato tantissimo, sportivamente ha trovato a Ferrara un ambiente ottimo, da noi rimane il ricordo di una stagione incredibile culminata con il quarto posto" le sue parole.