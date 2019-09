Il tecnico dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha parlato in conferenza stampa prima della gara contro la Dinamo Zagabria, in programma domani sera alle ore 21 al Maksimir. "In questo momento stiamo tutti bene, abbiamo recuperato, domani sarà una gara fondamentale. In caso faremo turnover in più nelle prossime gare, abbiamo 7 partite in 21 giorni, sarà impiegata tutta la rosa. Muriel? Sta bene, non vogliamo rischiare niente, il suo infortunio è di piccola entità. Abbiamo fiducia che domani possa essere disponibile".