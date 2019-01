Atalanta, Gasperini: "Zapata micidiale. E' da tempo che giochiamo bene"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, ha commentato così, al sito ufficiale del club orobico, la vittoria per 5-0 contro il Frosinone: "Questo è un bel risultato. Alla vigilia volevamo vincere fortemente, ma in questo campo poche squadre hanno vinto in modo largo come abbiamo fatto noi. Siamo andati in vantaggio subito e questo ci ha permesso di vincere con questo risultato. Il gol di Mancini mi dà grande soddisfazione perché è arrivato su un inserimento e non su da un calcio da fermo. Zapata sotto porta è micidiale, vede e sente il pericolo. L'ho spostato di posizione dopo un primo tempo difficile e ha dimostrato di vivere un grande momento. Sta andando fortissimo e questo è merito principalmente suo e lo è altrettanto adesso. Non ha spostato di una virgola il suo atteggiamento. Qui a Bergamo ha trovato una squadra che gioca un ottimo calcio che gli sta permettendo di disputare un'ottima stagione. E' un lungo periodo che la squadra sta facendo molto bene".