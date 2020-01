© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Robin Gosens prova a nascondere le ambizioni dell'Atalanta, che si sta confermando ad altissimi livelli in campionato nonostante le fatiche di Champions: "Qualora dovessimo arrivare in Europa League, sarebbe comunque tanta roba. È normale che c'è voglia di Champions, ma anche l'Europa League secondo me è un buon risultato. La Lazio sta facendo una cosa incredibile, anche loro lottano per l'Europa. La Roma, con quella rosa, deve puntare alla Champions League", ha dichiarato il tedesco nel corso della lunga intervista rilasciata a Bergamo TV