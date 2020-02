vedi letture

Atalanta, Gosens: "Matthaeus ha parlato di me. Spero che Low lo ascolti"

Robin Gosens sta facendo benissimo con ma maglia dell'Atalanta e inevitabilmente l'esterno spera che Low lo possa convocare in Nazionale per vestire la maglia della Germania. Nei giorni scorsi il suo connazionale Matthaeus ha parlato di lui e lo stesso Gesens ha affermato a La Gazzetta dello Sport: "Se uno come lui si è esposto in questo modo può significare due cose: o il commissario tecnico sta cambiando idea o sa che le sue parole possono arrivare all'orecchio di Low. In ogni caso spero che il mio sogno possa diventare realtà".