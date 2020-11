Atalanta, Gosens punta il Liverpool: "Gli esterni saranno molto importanti durante la gara"

Vigilia di Champions League per l'Atalanta e consueta conferenza stampa per un giocatore, Robin Gosens, atteso domani dalla sfida di Anfield contro il Liverpool: "Quanto potrebbe essere importante una mia prestazione in fase offensiva? Gli esterni saranno molto importanti per la fase di gioco, ho tantissima voglia di affrontare il Liverpool. Sabato sono stato sfortunato e non ho segnato per pochi centimetri, voglio chiudere il cerchio domani dopo il mio gol a Liverpool contro l'Everton in Europa League".

