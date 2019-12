Atalanta, il difensore rimane la priorità. Si lavora anche per gli esterni

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L’obiettivo dichiarato dal patron Percassi rimane la salvezza, ma è davvero troppo anche per questa Atalanta. Lo sa bene il numero uno orobico, ma ora che i nerazzurri sono in ballo anche negli ottavi di Champions League il mercato di gennaio diventa fondamentale per diversi motivi. Serve rinforzare una rosa composta da componenti ben oliati, non sarà semplice intervenire nel miglior modo possibile nel mercato invernale.

La priorità rimane il difensore centrale, senza dimenticare un esterno da portare a Zingonia per poter far rifiatare Gosens. Attenzione anche al centrocampista centrale e ad un attaccante di esperienza, la doppia sfida con il Valencia potrebbe cambiare le strategie degli uomini mercato degli orobici.

IDEA CALDARA - Il difensore centrale rimane una priorità per questa squadra, la partenza anticipata di Skrtel ha portato Kjaer che però non è riuscito in nessun modo ad inserirsi nello scacchiere di Gasperini. L'idea principale rimane quella di riportare Caldara a Bergamo, anche se la dirigenza rossonera ha più volte allontanato le voci di mercato. Ad ogni modo serve un giocatore già pronto per poter scendere in campo e affrontare le importanti sfide di gennaio, l'ex di turno non ha il minutaggio giusto per entrare subito nelle rotazioni. Caldara o meno, con l'eventuale partenza del danese serve comunque un altro difensore in quel ruolo.

ESTERNI? SI, GRAZIE - L’arrivo di Arana non ha soddisfatto pienamente il tecnico orobico, serve dunque intervenire sulle corsie per poter affrontare un altro periodo denso di impegni. Al momento non ci sono nomi concreti, subito dopo il mercato estivo si era parlato di Veltman, che potrebbe essere trasformato in un esterno tutta fascia come piace al Gasp. Sul giocatore dell'Ajax c'è anche la Roma, dunque la concorrenza sarà elevata. Attenzione anche a Terzic della Fiorentina, ma servirà qualcosa di più per aumentare ancora di più il livello. Vedremo se gli uomini di mercato riusciranno a soddisfare le richieste del tecnico nerazzurro.

CENTROCAMPISTA D'ESPERIENZA? - L’arretramento di Mario Pasalic può risolvere un bel problema, ma non è escluso un ultimo colpo di mercato in mediana per poter puntellare la rosa nerazzurra. L'idea rimane quella di un centrocampista centrale d'esperienza nonostante la duttilità del croato: un giocatore pronto per poter giocare 20' ma in grado di alzare notevolmente la qualità in mezzo al campo. Un'ipotesi più che un obiettivo concreto: la qualificazione agli ottavi può comunque cambiare le strategie di mercato da parte della società nerazzurra, che dovrà operare in modo ragionato e gettare già le basi per la prossima stagione.