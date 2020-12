Atalanta, Inter unica squadra a essersi mossa per Gomez: proposto uno scambio con Vecino

vedi letture

Tiene banco, e non può essere altrimenti, la vicenda legata al Papu Gomez. Secondo quanto riporta SportMediaset, la famiglia Percassi parlerà con l’attaccante nel tentativo di ricucire lo strappo e non sarebbe escluso che l’argentino possa rimanere a Bergamo fino a giugno. Di sicuro il club ha informato gli agenti del calciatore che sicuramente non se ne andrà a parametro zero. Secondo l’emittente, l’Inter sarebbe l’unica squadra ad essersi fatta avanti per il Papu mettendo sul piatto Vecino. Ma questa operazione non ha acceso gli entusiasmi della Dea.