Atalanta, la Champions può portare Guarin: primi contatti, deciderà Gasp

A volte ritornano. Fredy Guarín (32) ama Milano e potrebbe avvicinarsi alla città che l'ha accolto e ospitato durante la sua esperienza all'Inter. Dal 2016 il colombiano ex Porto gioca in Cina, tra le file dello Shanghai Shenhua, ma potrebbe mettere a disposizione dell'Atalanta la sua esperienza per rappresentare un'arma in più in ottica Champions League.

Contatti. La Gazzetta dello Sport scrive che le parti hanno avuto un contatto tra martedì e mercoledì, Guarín sarebbe disposto ad accettare ma la decisione finale spetta al tecnico Gian Piero Gasperini. Il colombiano in Cina guadagna dieci milioni di euro a stagione, decisamente troppi per le casse della Società bergamasca.

Passi indietro. Dal punto di vista economico, almeno, perché il calciatore pur di tornare in Europa - e in Italia in particolar modo - potrebbe accettare, secondo la rosea, una cifra intorno al milione di euro. Guarín sarebbe pronto per rientrare in Serie A, giocando al contempo la Champions League, dopo aver guadagnato tanti soldi in tre anni e mezzo trascorsi nella Chinese Super League.