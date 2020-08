Atalanta, la concorrenza non spaventa: Boga primo nome, nell'affare può rientrare Pessina

Gian Piero Gasperini, qualche giorno fa, ha detto che "la speranza è di riavere Ilicic per la prossima stagione". Il recupero dello sloveno è fondamentale per l'Atalanta ma non è comunque determinante per stabilire le strategie di mercato. A prescindere da "tempi" necessari, infatti, la Dea ha intenzione di acquistare un jolly offensivo e il nome giusto potrebbe essere quello di Jeremy Boga. I bergamaschi sono pronti a chiudere col Sassuolo, anche se la cifra richiesta (25 milioni) è alta e c'è grande concorrenza. L'obiettivo è scendere almeno a 20, ma nell'operazione con i neroverdi potrebbe rientrare Matteo Pessina, reduce da un grande campionato con il sorprendente Verona di Juric. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.