Ruslan Malinovskyi verrà ufficializzato presto come nuovo acquisto dell'Atalanta. Il centrocampista ucraino, come riporta La Gazzetta dello Sport, ha sostenuto le visite mediche con la Dea e raggiungerà il ritiro di Castione della Presolana dopo aver sbrigato le pratiche burocratiche per il visto.