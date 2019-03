© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Andrea Masiello, in una lunga intervista al sito ufficiale dell'Atalanta, ha parlato della sfida di ritorno contro la Fiorentina. "La coppa resta il sogno di tutti: abbiamo l'occasione di andare in finale, un traguardo che rimarrebbe nella storia. Ci sarà da affrontare la gara con la carica giusta e l'aiuto di tutti. Sarà importante essere un blocco unico". Due parole anche sul Parma, prossimo avversario del campionato. "Una squadra con giocatori, specialmente nel reparto offensivo, veloci e tecnici. Dovremo stare attenti e lasciare pochi spazi. Loro con una classifica tranquilla? Non mi fido, ormai chi gioca contro di noi, fa la partita della vita".