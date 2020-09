Atalanta, Mojica: "Vengo a portare in alto il nome della Colombia come fanno Muriel e Zapata"

Nel corso dell'intervista concessa al canale ufficiale della società, l'esterno dell'Atalanta Johan Mojica ha parlato dei suoi compagni in Nazionale Muriel e Zapata: "Conosco molto bene Muriel e Zapata sono ottime persone e grandi giocatori e se sono in un club eccellente come questo un motivo c’è. Ora ho il privilegio di giocare con loro non solo in Nazionale, ma anche nel club. Vengo a portare in alto il nome della Colombia come hanno fatto loro e altri compagni che giocano nel campionato italiano".