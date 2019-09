© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Luis Muriel non ci sarà contro la Roma: l'attaccante dell'Atalanta è vittima della tonsillite, secondo quanto ha dichiarato l'allenatore della Dea Gian Piero Gasperini. Per lui dunque niente sfida ai giallorossi, con l'obiettivo di recuperarlo in vista della sfida di sabato prossima, quando l'Atalanta sfiderà il Sassuolo.