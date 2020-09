Atalanta, Muriel: "Per la Juve non sarà facile vincere lo Scudetto. Ci siamo anche noi"

A pochi giorni dall'inizio del campionato, l'attaccante dell'Atalanta, Luis Muriel, ha parlato delle ambizioni del club orobico e di quella che sarà la nuova Serie A secondo il suo punto di vista: "Spero che sia una stagione come quella dell'anno scorso. Abbiamo perso qualche punto che ci ha lasciato qualche punto di troppo che ci avrebbe fatto lottare e questo ci deve servire nel campionato che inizieremo tra poco. Vogliamo vincere più partite possibili per lottare per il nostro sogno. L'Inter quest'anno si è rinforzata molto, poi c'è il Milan che ha chiuso la stagione scorso con entusiasmo. Ci sono poi altre tre o quattro squadre che faranno bene, come Roma, Lazio e Napoli. Sarà un campionato bello, per la Juventus non sarà facile vincere come negli anni precedenti, in tanti lotteranno per lo scudetto e ci siamo anche noi".