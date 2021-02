Atalanta-Napoli, i convocati di Gattuso: c'è Osimhen, recupera Ruiz. Fuori Manolas e Koulibaly

vedi letture

In vista di Atalanta-Napoli, in programma domani alle ore 20.45 per la semifinale di ritorno di Coppa Italia, il mister azzurro Gennaro Gattuso ha reso nota la lista dei convocati per la sfida: presente Osimhen, ma non Mertens, così come sono assenti i difensori Koulibaly e Manolas. Rientra invece in lista Fabian Ruiz, che ha superato il Covid-19:

Portieri: Meret, Ospina, Contini.

Difensori: Di Lorenzo, Hysaj, Maksimovic, Rrahmani, Mario Rui, Zedadka (maglia 3), Costanzo (maglia 38).

Centrocampisti: Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Bakayoko.

Attaccanti: Lozano, Osimhen, Petagna, Politano, Insigne, Cioffi.