Atalanta, non c'è tempo per pensare alla delusione: martedì la Dinamo

© foto di www.imagephotoagency.it

Chi non ha visto la partita ieri potrebbe pensare ad un dominio da parte della Juventus al Gewiss Stadium. Così non è stato, l'Atalanta ha fatto la voce grossa per 70' rischiando di portare a casa una vittoria incredibile. Difficile da credere non per i valori delle due rose, ma per come si era messa la gara, senza dimenticare le tante assenze: tre punti persi, inutile girarci intorno o non essere d'accordo con mister Gasperini, questa rimane un'occasione sprecata. Non c'è però tempo per la delusione, ora bisogna assolutamente tornare in campo e pensare alla sfida contro la Dinamo Zagabria.

MANCA IL SALTO DI QUALITÀ - Al netto degli episodi, di cui si discuterà a lungo, la partita dell'Atalanta è durata soltanto 70 minuti. Intensità, pressing e gestione del possesso: una squadra che ha messo paura ad una Juventus sottotono e mai in grado di reagire, soprattutto nel primo tempo. I successivi 20' di gioco sono stati decisi dalle giocate di campioni come Higuain e Dybala, proprio in questo momento è mancato quel salto di qualità che avrebbe potuto far fare un ulteriore passo in avanti ai nerazzurri. La squadra di Gian Piero Gasperini, abile a gestire le tante assenze, è mancata nel momento cruciale del match. Come a Roma contro la Lazio, quando sul 3-0 la Dea non è riuscita a gestire al meglio la situazione favorevole. In gare come queste, per poter rimanere in alto, devi fare un passo in più per cancellare gli errori passati.

TESTA ALLA DINAMO ZAGABRIA - Ora la compagine orobica dovrà assolutamente scendere in campo con la testa giusta durante il match di San Siro contro la Dinamo. In primis serve una prestazione in grado di poter cancellare il deludente 4-0 dell'andata, senza dimenticare la possibilità di passare ancora agli ottavi di finale. Non c'è tempo per disperarsi, anche perché ormai si gioca ad un ritmo frenetico e il match per potersi riscattare arriva soltanto dopo tre giorni. Se vogliamo trovare ancora un difetto ad una squadra che continua ad esprimere un gran calcio e che difficilmente sembra potersi migliorare, possiamo mettere in primo piano la gestione del risultato. Se l'Atalanta riuscirà a controllare, avrà fatto quel passo in più. L'asticella va alzata il prima possibile, inutile girarci intorno.