Udinese-Napoli, le formazioni ufficiali: Lindstrom la spunta su Ngonge. Out Juan Jesus

Tutte le piccole hanno mosso la classifica in questo turno di Serie A. Non un'ottima notizia per l'Udinese, chiamata anch'essa a fare punti stasera nel match contro il Napoli. Anche gli azzurri, però, hanno bisogno di muoversi verso l'alto: attualmente noni, fuori dalle competizioni europee, ai partenopei serve una vittoria per provare a lottare per l'Europa League.

Sono note le formazioni ufficiali. In casa Udinese out gli squalificati Perez e Payero, in difesa c'è Ferreira con Bijol e Kristensen, mentre in mediana spazio a Zarraga. Davanti Samardzic e Brenner alle spalle di Lucca. Nel Napoli la notizia è la presenza dell'oggetto misterioso Lindstrom al posto dell'infortunato Kvaratskhelia: il danese viene preferito a Ngonge. In difesa out Juan Jesus, al suo posto c'è Ostigard. Olivera vince il ballottaggio con Mario Rui, Cajuste quello con Traoré.

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Ferreira, Bijol, Kristensen; Ehizibue, Zarraga, Walace, Kamara; Samardzic, Brenner; Lucca. A disposizione: Mosca, Padelli, Festy, Success, Davis, Abankwah, Tikvic, Kabasele, Zemura, Pereyra, Pejicic.

Allenatore: Cannavaro

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Olivera; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Osimhen, Lindstrom. A disposizione: Contini, Idasiak, Natan, Juan Jesus, Mario Rui, Traorè, Simeone, Ngonge, Mazzocchi, D’Avino.

Allenatore: Calzona

Arbitro: AURELIANO

Assistenti: BRESEMES – DEI GIUDICI

IV Ufficiale: TREMOLADA

VAR: MARINI

AVAR: LA PENNA