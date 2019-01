Atalanta, obiettivo Defrel: la Roma potrebbe chiedere Mancini

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Gregoire Defrel potrebbe lasciare la Sampdoria e accasarsi all'Atalanta. Secondo quanto riportato da Tuttosport il club blucerchiato, visto l'arrivo di Gabbiadini, potrebbe liberare l'attaccante e non riscattarlo dalla Roma, che potrebbe girarlo agli orobici per intavolare anche la trattativa per Gianluca Mancini.