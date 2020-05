Atalanta, occhi su De Ketelaere: Percassi può acquistarlo e lasciarlo in prestito in Belgio

Secondo quanto riportato da TuttoAtalanta, i nerazzurri si sarebbero mossi con largo anticipo per assicurarsi il cartellino del talentuoso centrocampista classe 2001 del Club Brugge Charles De Ketelaere. Percassi vorrebbe acquistare subito il giocatore per poi lasciarlo un altro anno in prestito in Belgio. Sul centrocampista è vivo anche l'interesse da parte dell'Inter.