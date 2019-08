L’Atalanta vuole in ogni modo Gian Marco Ferrari, difensore del Sassuolo che Gasperini apprezza particolarmente. Nelle prossime ore ci sarà un incontro tra l’agente del giocatore e il dt Sartori, ma c’è ancora da sondare con attenzione la volontà del ragazzo e della dirigenza. Va colmato il vuoto lasciato da Gianluca Mancini ceduto alla Roma e non si può perdere tempo, come evidenzia oggi il Corriere dello Sport in edicola.