Atalanta, Palomino: "Potevamo fare una partita migliore, adesso si volta pagina"

Il difensore dell'Atalanta José Luis Palomino ha parlato ai microfoni del canale ufficiale della società dopo il ko contro il Verona: "Dopo la sconfitta: "Abbiamo creato occasioni, non come siamo abituati. Non siamo riusciti a mantenere la porta inviolata perchè noi sappiamo che, quando le partite sono così, se dietro non subiamo gol prima o poi possiamo vincere. Dobbiamo imparare ad allenarci meglio su quello che non abbiamo fatto bene stasera. Rivedremo la partita e vedremo cosa possiamo fare meglio. Abbiamo vinto a Liverpool, grande squadra, ma le partite di campionato sono così. Il Verona gioca simile a noi, è stata una partita fisica. E' andata così".

Martedì c'è un'altra partita.

"Si volta pagina. Anche con la voglia di imparare e fare meglio quello che non abbiamo fatto oggi. Potevamo fare una partita migliore, lo abbiamo fatto a tratti ma non è stato sufficiente. Speriamo di fare meglio la prossima".

C'è rammarico?

"Sì perchè per noi è molto importante vincere. Per fortuna abbiamo imparato quella voglia di vincere. Il lato positivo è guardare avanti".