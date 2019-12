© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L’Atalanta cerca rinforzi in difesa per affrontare al meglio la Serie A e gli ottavi di Champions League. Come riportato da Sky Sport, i nomi nel mirino sono quelli di Filip Benkovic, centrale difensivo classe 1997 in forza al Leicester City, e Mohamed Simakan, difensore 19enne dello Strasburgo. Per il croato sarebbero già in corso le trattative, si cerca l’accordo con il club inglese.