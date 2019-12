© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nel corso della lunga intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, il presidente dell'Atalanta Antonio Percassi ha parlato anche delle condizioni fisiche degli infortunati: "Quando torna Zapata? Quando starà bene. Non abbiamo fretta: mi informo ogni giorno, è in via di guarigione, sta migliorando. Dobbiamo avere pazienza, puntiamo a riaverlo all’inizio di gennaio: una volta che non sentirà più dolore, Gasperini e i preparatori lo rimetteranno in condizioni ottimali. Come Ilicic: in Ucraina mancava anche lui, questo dice tutto sul tipo di partita che hanno fatto gli altri e su quanto anche tutti gli altri siano diventati importanti".