Atalanta, Piccini: "Onorato di poter vestire questa maglia. Sono in un grande club"

vedi letture

Cristiano Piccini, nuovo esterno dell'Atalanta, ha parlato al sito ufficiale del club dopo l'ufficialità del suo approdo in nerazzurro: "Sono molto contento di essere tornato a casa. La Spagna era un po' casa mia, ho vissuto in città bellissime e giocato per squadre importanti ma tornare in Italia è una cosa molto bella per me. Ho una bambina e i miei genitori potranno godersela di più. Io che sono italiano e seguo il campionato sapevo che l'Atalanta è una squadra importante con un gioco fantasitco. Quando sono venuti a Valencia hanno fatto due grandi partite in Champions League e hanno vinto meritatamente. Adesso è una realtà bellissima e importante. Quando sono arrivato qua, ho visto Zingonia e sono rimasto meravigliato. L'Atalanta è un grande club e vedendo il centri sportivo, veramente si parla di un top club. Ho giocato nel Betis, nel Valencia e allo Sporting che sono grandi club ma non hanno queste attrezzature. Stanno facendo le cose in grande con i giusti passi. Sono orgoglioso e onorato di essere arrivato in una società così".