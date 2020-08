Atalanta, preso Mediero dal Barcellona. Ha doppia nazionalità etiope-spagnola

L'Atalanta batte un colpo, seppur minore, per il proprio attacco. Si tratta di Anwar Mediero, diciottenne cresciuto nelle giovanili del Barcellona - che lo aveva preso dal Celta Vigo cinque anni fa - e che può giocare come ala destra. È un rinforzo, come spiega SKY che potrebbe essere aggregato in prima squadra per il ritiro, anche se nella passata stagione ha giocato con il Barcellona Under18, come fosse la nostra primavera.