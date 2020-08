Atalanta-PSG 1-2, Choupo-Moting: "Ho sentito di aver reso felice tutta Parigi"

Eric Maxim Choupo-Moting, autore del gol decisivo per il Paris Saint-Germain contro l'Atalanta nel quarto di finale di Champions vinto nei minuti di recupero, ha commentato a fine gara: "È stato un momento eccezionale. Non solo il gol, ho sentito che tutta Parigi era felice. E la squadra ovviamente. Quando sono entrato il coach mi ha detto di dare tutto, io ho fiducia in me stesso, ho fiducia nella squadra. Non abbiamo mai perso la speranza. Come ha detto il coach, ci siamo preparati bene negli ultimi due-tre mesi. Io personalmente ho dato tutto e sono molto contento. Le emozioni sono ancora lì. È difficile descrivere tutto. Ma è una storia speciale e sono felicissimo, questo è sicuro. Quando sono entrato mi sono detto: 'No, non possiamo tornare così a Parigi con questa squadra eccezionale'. Neymar ha fatto una partita straordinaria con delle azioni incredibili, purtroppo non ha segnato nonostante due o tre occasioni. Quando sono entrato mi sono detto: 'Tutto è possibile nella vita, ogni match ha la sua storia'. E sono felicissimo che sia andata così".