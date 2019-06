© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Atalanta pesca...dal proprio vivaio. Il successo in campionato della Primavera di Massimo Brambilla ha aperto diverse possibilità in prima squadra per molti gioiellini. Secondo quanto riporta Tuttosport, oltre ai già convocati Piccolo e Kulusevski, quest'anno potrebbero avere delle chance per il grande salto in prima squadra anche Ebrima Colley e Caleb Okoli oltre agli azzurri Under 21 Delprato, Colpani e Carnesecchi.