Atalanta, rientro o cessione: Pessina è il prossimo affare per la Dea

Matteo Pessina potrebbe rivelarsi presto un nuovo colpo per l'Atalanta, sia nel caso in cui dovesse essere trattenuto tra le fila di Gasperini sia in caso di cessione. Il giocatore, attualmente in prestito all'Hellas con diritto di riscatto e controriscatto in favore dei nerazzurri, è stato una delle sorprese del campionato della compagine di Juric ed ha attirato gli occhi interessati di diversi club italiani e stranieri. Quando inizierà il mercato verrà presa una decisione in merito al suo futuro, anche se la plusvalenza potrebbe essere decisamente interessante per la Dea visto che il prezzo potrebbe tranquillamente raggiungere i 15 milioni di euro. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.