La Roma, scrive oggi la Gazzetta dello Sport, continua ad essere in pole position per Gianluca Mancini dell'Atalanta. Operazione più per giugno che per questo gennaio, anche se in caso di offerta pesante (magari con l'inserimento di Defrel come contropartita) potrebbero aprirsi spiragli già per questi ultimi giorni di gennaio. Oltre ai giallorossi su Mancini resta alla finestra anche l'Inter, oltre ad alcuni club di Premier (Fulham, Everton e Wolverhampton) e soprattutto al Bayern Monaco.